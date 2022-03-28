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Российская армия теряет боевой дух — Британская разведка

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Российская армия теряет боевой дух — Британская разведка

За последние 24 часа в расположении российских войск на оккупированной территории существенных изменений не произошло.

Оккупанты из-за больших потерь личного состава и техники потеряли воинственный дух и деморализованы.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По сообщению разведки, в последние 24 часа в расположении российских войск на оккупированной территории существенных изменений не произошло.

"Нехватка материально-технического обеспечения усугубляется отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним, что по данным разведки Великобритании, российские кафиры пытаются захватить порт в Мариуполе. Войска РФ больше всего позиций завоевали на юге в районе города.

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