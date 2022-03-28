Російська армія втрачає бойовий дух - Британська розвідка

За останні 24 години в розташуванні російських військ на окупованій території суттєвих змін не відбулося.

Окупанти через великі втрати особового складу і техніки втратили войовничий дух і деморалізовані.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За повідомленням розвідки, за останні 24 години в розташуванні російських військ на окупованій території суттєвих змін не відбулося.

"Нестача матеріально-технічного забезпечення погіршується відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців", - йдеться в повідомленні.

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Ongoing logistical shortages have been compounded by a continued lack of momentum and morale amongst the Russian military, and aggressive fighting by the Ukrainians. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 28, 2022

Нагадаємо, що за даними розвідки Великої Британії, російські окупанти намагаються захопити порт у Маріуполі. Війська РФ найбільше позицій завоювали на півдні в районі міста.