Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Російська армія втрачає бойовий дух - Британська розвідка

Дата публікації
Перегляди
1522
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російська армія втрачає бойовий дух - Британська розвідка

За останні 24 години в розташуванні російських військ на окупованій території суттєвих змін не відбулося.

Окупанти через великі втрати особового складу і техніки втратили войовничий дух і деморалізовані.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За повідомленням розвідки, за останні 24 години в розташуванні російських військ на окупованій території суттєвих змін не відбулося.

"Нестача матеріально-технічного забезпечення погіршується відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними розвідки Великої Британії, російські окупанти намагаються захопити порт у Маріуполі.  Війська РФ найбільше позицій завоювали на півдні в районі міста.

Наступна публікація