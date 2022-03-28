Россия пытается захватить порт в Мариуполе — британская разведка

Оккупанты всячески пытаются захватить порт в Мариуполе.
По данным разведки Великобритании, российские оккупанты пытаются захватить порт в Мариуполе.
Войска РФ больше всего позиций завоевали на юге в районе Мариуполя.
"Постоянная нехватка материально-технического обеспечения усугубляется постоянным недостатком импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боями со стороны украинцев", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки россиянам не удалось продвинуться и захватить больше территорий.
(3 of 3)— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 28 марта 2022
Россия has gained most ground in the south in vicinity of Mariupol where heavy fighting continues as Russia attempts to capture the port.
Напомним, Франция призывает спасти жителей Мариуполя.
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