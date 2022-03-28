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Россия пытается захватить порт в Мариуполе — британская разведка

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Россия пытается захватить порт в Мариуполе — британская разведка

Администрация морских портов

Оккупанты всячески пытаются захватить порт в Мариуполе.

По данным разведки Великобритании, российские оккупанты пытаются захватить порт в Мариуполе.

Войска РФ больше всего позиций завоевали на юге в районе Мариуполя.

"Постоянная нехватка материально-технического обеспечения усугубляется постоянным недостатком импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боями со стороны украинцев", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россиянам не удалось продвинуться и захватить больше территорий.

Напомним, Франция призывает спасти жителей Мариуполя.

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