Россия пытается захватить порт в Мариуполе — британская разведка

Оккупанты всячески пытаются захватить порт в Мариуполе.

По данным разведки Великобритании, российские оккупанты пытаются захватить порт в Мариуполе.

Войска РФ больше всего позиций завоевали на юге в районе Мариуполя.

"Постоянная нехватка материально-технического обеспечения усугубляется постоянным недостатком импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боями со стороны украинцев", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россиянам не удалось продвинуться и захватить больше территорий.

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Россия has gained most ground in the south in vicinity of Mariupol where heavy fighting continues as Russia attempts to capture the port. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 28 марта 2022

Напомним, Франция призывает спасти жителей Мариуполя.

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