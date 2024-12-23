Российская кибератака на Минюст: что с реестрами сейчас

В ведомстве заверили, что у них есть резервные копии, и "никакая информация не потеряна".

В Министерстве юстиции сообщили о начале возобновления инфраструктуры системы реестров. Ведомство планирует 24 декабря валидировать резервные копии госреестров и начать их наполнение.

Об этом первый замминистра юстиции Николай Кучерявенко рассказал в эфире телемарафона.

По словам Кучерявенко, на сегодняшний день начато восстановление инфраструктуры системы реестров.

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"Завтра уже будет проведена валидация резервных копий и прогнозируется начало его восстановления согласно согласованному плану. То есть, платформы уже сформированы и начинается непосредственно их наполнение", — объяснил замминистра.

Он подтвердил, что Минюст столкнулся с действительно мощной кибератакой. В то же время Кучерявенко отметил, что резервные копии в ведомстве есть, и "никакая информация не потеряна". По словам чиновника, министерство работает в круглосуточном режиме.

Согласно логистике, прежде всего будет восстановлен Единый реестр доверенностей, Реестр специальных бланков и нотариальных документов, Наследственный реестр. Затем возобновят Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр и Государственный реестр имущественных прав.

Напомним, накануне Кучерявенко заявил, что на полное восстановление госреестров Минюста понадобится около двух недель.

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