Російська кібератака на Мін'юст: що із реєстрами зараз

У відомстві запевнили, що у них є резервні копії, і "жодна інформація не втрачена".

У Міністерстві юстиції повідомили про початок відновлення інфраструктури системи реєстрів. Відомство планує 24 грудня валідувати резервні копії держреєстрів і почати їх наповнення.

Про це перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко розповів у ефірі телемарафону.

За словами Кучерявенка, на сьогодні розпочато відновлення інфраструктури системи реєстрів.

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"Завтра вже буде проведена валідація резервних копій та прогнозується початок його відновлення згідно узгодженого плану. Тобто платформи вже сформовані і починається безпосередньо їх наповнення", – пояснив заступник міністра.

Він підтвердив, що Мін’юст зіткнувся зі справді потужною кібератакою. Водночас Кучерявенко зазначив, що резервні копії у відомстві є, і "жодна інформація не втрачена". За словами посадовця, міністерство працює у цілодобовому режимі.

Відповідно до логістики, перш за все буде відновлено Єдиний реєстр довіреностей, Реєстр спеціальних бланків і нотаріальних документів, Спадковий реєстр. Опісля відновлять Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр і Державний реєстр майнових прав.

Нагадаємо, напередодні Кучерявенко заявив, що на повне відновлення держреєстрів Мін'юсту знадобиться близько двох тижнів.

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