Російська кібератака на Мін'юст: що із реєстрами зараз

У відомстві запевнили, що у них є резервні копії, і "жодна інформація не втрачена".
У Міністерстві юстиції повідомили про початок відновлення інфраструктури системи реєстрів. Відомство планує 24 грудня валідувати резервні копії держреєстрів і почати їх наповнення.
Про це перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко розповів у ефірі телемарафону.
За словами Кучерявенка, на сьогодні розпочато відновлення інфраструктури системи реєстрів.
"Завтра вже буде проведена валідація резервних копій та прогнозується початок його відновлення згідно узгодженого плану. Тобто платформи вже сформовані і починається безпосередньо їх наповнення", – пояснив заступник міністра.
Він підтвердив, що Мін’юст зіткнувся зі справді потужною кібератакою. Водночас Кучерявенко зазначив, що резервні копії у відомстві є, і "жодна інформація не втрачена". За словами посадовця, міністерство працює у цілодобовому режимі.
Відповідно до логістики, перш за все буде відновлено Єдиний реєстр довіреностей, Реєстр спеціальних бланків і нотаріальних документів, Спадковий реєстр. Опісля відновлять Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр і Державний реєстр майнових прав.
Нагадаємо, напередодні Кучерявенко заявив, що на повне відновлення держреєстрів Мін'юсту знадобиться близько двох тижнів.
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