С начала года уже 35 тысяч украинцев попались "на крючок" интернет-мошенников

Также в департаменте дали советы перед "черной пятницей".
Департамент киберполиции Нацполиции сообщил, что с начала года в них поступило уже более 35 тысяч обращений граждан по поводу онлайн-мошенничеств.
О таких цифрах сообщает киберполиция Украины.
Также в ведомстве дали советы, чтобы интернет-шоппинг был безопасен и приносил только положительные эмоции:
- покупайте и оплачивайте только на проверенных сайтах, отдайте предпочтение наложенным платежам.
- для онлайн-шопинга заведите виртуальную карту и переводите на нее только сумму, необходимую для оплаты.
- не сообщайте никому срок действия карты, CVV и PIN-код.
- при покупке на платформе объявлений обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры.
- проверяйте правильность названия необходимого сайта: один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт.
- не оплачивайте онлайн-покупки при подключении к общедоступной сети Wi-Fi.
Ранее сообщалось, что Общественный союз "Чистое небо" и Департамент киберполиции Национальной полиции договорились вместе бороться против нелегального использования аудиовизуального контента.