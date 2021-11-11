С начала года уже 35 тысяч украинцев попались "на крючок" интернет-мошенников

С начала года уже 35 тысяч украинцев попались "на крючок" интернет-мошенников

Также в департаменте дали советы перед "черной пятницей".

Департамент киберполиции Нацполиции сообщил, что с начала года в них поступило уже более 35 тысяч обращений граждан по поводу онлайн-мошенничеств.

О таких цифрах сообщает киберполиция Украины.

Также читайте В Украине стало больше онлайн-мошенников

Также в ведомстве дали советы, чтобы интернет-шоппинг был безопасен и приносил только положительные эмоции:

покупайте и оплачивайте только на проверенных сайтах, отдайте предпочтение наложенным платежам.

для онлайн-шопинга заведите виртуальную карту и переводите на нее только сумму, необходимую для оплаты.

не сообщайте никому срок действия карты, CVV и PIN-код.

при покупке на платформе объявлений обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры.

проверяйте правильность названия необходимого сайта: один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт.

не оплачивайте онлайн-покупки при подключении к общедоступной сети Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что Общественный союз "Чистое небо" и Департамент киберполиции Национальной полиции договорились вместе бороться против нелегального использования аудиовизуального контента.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку