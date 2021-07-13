Сайты президента Украины и СБУ снова атаковали неизвестные хакеры

Кибератаки были нейтрализованы, сбоев в работе информационных ресурсов удалось избежать.

Во вторник, 13 июля, специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины нейтрализовали кибератаки неизвестных злоумышленников, которые, как и на прошлой неделе, пытались помешать работе официальных вебсайтов президента Украины и Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

В службе напомнили, что на прошлой неделе кибертакы вызвали аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, которые обеспечивают поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины. На этот раз обошлось без нарушений в работе информационных ресурсов — DDoS-атаки были нейтрализованы.

"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", — сообщил заместитель председателя службы Виктор Жора.

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По данным Госспецсвязи, в последнее время наблюдается увеличение количества киберинцидентов. За последние полгода было заблокировано более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, в частности, более 250 DDoS-атак.

Напомним, что ранее российские хакеры атаковали две сотни американских компаний. Сначала кибератаке подвергся поставщик программного обеспечения Kaseya из штата Флорида, а затем хакеры заблокировали корпоративные сети, которые использовали соответствующее ПО.

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