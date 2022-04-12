СБУ задержала 6 предателей, которые были корректировщиками огня и передавали данные о позициях ВСУ

СБУ задержала 6 предателей, которые были корректировщиками огня и передавали данные о позициях ВСУ

В Запорожской области местный житель корректировал вражескую артиллерию по позициям ВСУ.

За последние дни Служба безопасности Украины разоблачила шестерых изменников и коллаборантов, работавших на российскую спецслужбу и передавших врагу данные о силах ВСУ и Теробороны.

Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Агентов поймали в четырех областях Украины.

В Николаевской области задержан местный житель, который предоставлял оккупантам разведданные о дислокации подразделений ВСУ и корректировал ракетные обстрелы.

В Донецкой области СБУ задержала еще троих коллаборантов. Все они передавали врагу позиции украинских войск, расположение блокпостов и т.д.

В Луганской области спецслужба ликвидировала деятельность агентурной сети РФ, которая собирала и передавала российскому куратору сведения о расположении ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

В Запорожской области спецназовцы задержали жителя региона, корректировавшего вражескую артиллерию по позициям ВСУ.

"Всех агентов и коллаборационистов задержали. С ними проводится соответствующая работа", — отметили в СБУ.

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