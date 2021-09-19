Съехал в водоем: в Винницкой области трагически погиб водитель мотоблока

Мужчина погиб на месте.
В Винницкой области 40-летний местный житель, управляя мотоблоком с прицепом, не справился с управлением и съехал в водоем.
Об этом сообщили в полиции.
Мужчина от полученных травм погиб на месте.
В настоящее время ведется следствие. По данному факту полицией начато уголовное производство "Нарушение действующих на транспорте правил".
Напомним, в Винницкой области автомобиль Chery Tiggo врезался в мотоблок "Зубр". В ДТП погибла 20-летняя беременная девушка. Водитель мотоблока скрылся с места ДТП.