Семейная драма: на Буковине отчим порезал пасынка

За это правонарушение фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

В воскресенье, 1 декабря, в селе Редковцы 33-летний мужчина получил ножевые ранения от своего 53-летнего отчима. Конфликт между ними возник во время совместного распития спиртных напитков в доме.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным полиции, во время ссоры старший мужчина нанес пасынку несколько ударов ножом в разные части тела. Потерпевшего срочно госпитализировали в больницу.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

В настоящее время продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Новоселицкой окружной прокуратуры. Полиция готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, в Полтавской области в субботу, 30 ноября, исчезла 9-летняя девочка. Через несколько часов поисков полиция обнаружила тело ребенка без признаков жизни.

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