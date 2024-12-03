Сімейна драма: на Буковині вітчим порізав пасинка

За це правопорушення фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

У неділю, 1 грудня, в селі Рідківці 33-річний чоловік отримав ножові поранення від свого 53-річного вітчима. Конфлікт між ними виник під час спільного розпивання спиртних напоїв у будинку.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними поліції, під час сварки старший чоловік завдав пасинку кілька ударів ножем у різні частини тіла. Потерпілого терміново госпіталізували до лікарні.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Наразі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Новоселицької окружної прокуратури. Поліція готує клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Полтавщині у суботу, 30 листопада, зникла 9-річна дівчинка. Через кілька годин пошуків поліція виявила тіло дитини без ознак життя.

Читайте також: