Школы в Одессе возвращаются к очной учебе

В четверг, 11 января, все школы в Одессе и области возвращаются в очное обучение. Два дня учебные заведения работали в дистанционно из-за непогоды.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Благодаря слаженной работе наших коммунальщиков, энергетиков и всех служб, задействованных в преодолении последствий сложных погодных условий, с завтрашнего дня учебные заведения Одесской области всех типов и форм собственности возвращаются к очного обучения", — сообщил Кипер.

По его словам, заведения будут работать в своем обычном режиме в соответствии с тем, какую форму обучения они избрали в начале учебного года – очную или смешанную.

К слову, в Одесской области из-за непогоды школы работали в онлайн режиме 9 и 10 января. Между тем, в детских садах и школах были открыты очередные группы.

Напомним, на утро 10 января в Украине сотни населенных пунктов остались без света. Из-за непогоды остаются без электричества жители Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.

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