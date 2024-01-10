Школи в Одесі повертаються до очного навчання

У четвер, 11 січня, усі школи в Одесі та області повертаються до очного навчання. Два дні навчальні заклади працювали в дистанційно через негоду.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Дякуючи злагодженій роботі наших комунальників, енергетиків та усіх служб, задіяних в подоланні наслідків складних погодних умов, від завтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання", - повідомив Кіпер.

За його словами, заклади будуть працювати у своєму звичайному режимі відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року - очну чи змішану.

До слова, на Одещині через негоду школи працювали в онлайн режимі 9 та 10 січня. Тим часом у дитячих садках та школах були відкриті чергові групи.

Нагадаємо, станом на ранок 10 січня в Україні сотні населених пунктів залишилися без світла. Через негоду залишаються без електрики мешканці Дніпропетровської, Запорозької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської та Сумської областей.

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