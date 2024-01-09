Шмыгаль сообщил, сколько школ в Украине обеспечены укрытиями

Этот вопрос сегодня находится под особым контролем.

Сейчас укрытия обеспечены 88% школ и 93% учеников и учителей. Главная цель – довести этот показатель практически до 100%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Какие действия предусмотрены

Шмыгаль подчеркнул, что речь идет также о модернизации хранилищ, нуждающихся в обновлении. В госбюджете для этого заложено 2,5 млрд. грн.

"Будем контролировать их эффективное использование местными властями", — подчеркнул он.

Кроме того, в школах намерены сформировать Службу образовательной безопасности. По словам премьер-министра, присутствие обученных офицеров полиции защитит детей от всевозможных угроз. В настоящее время идет отбор 500 работников, которые уже весной заступят на службу.

"Это один из элементов комплексной Концепции безопасности учебных заведений. Среди прочего она предусматривает организацию безопасного подвоза учащихся, пожарную и техногенную безопасность, систему раннего предупреждения и эвакуации, четкий алгоритм действий в случае возникновения опасных ситуаций", — отметил Шмыгаль.

Напомним, чтобы оперативно принимать информацию об укрытиях, закрытых во время воздушной тревоги, в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины запустили специальный бот в Telegram.

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