Попугай "спалил" хозяина на измене: что услышала его девушка

Убитая горем женщина утверждает, что попугай ее парня "проговорился" о его романе с другой.

Об этом пишет Mirror.

25-летняя девушка пожаловалась, как пернатый любимец ее возлюбленного неоднократно произносил имя другой женщины и "вопил о любви" к ней.

Хотя она не знает, стоит ли доверять попугаю всем сердцем, она "нутром предвкушала" ситуацию, увидев реакцию своего парня на инцидент. На Reddit она сказала: "Я оказалась в очень странной и запутанной ситуации. Представьте себе: во время семейной встречи у родителей моего парня их попугай Перси нечаянно проговорился о щекотливом вопросе — кажется, Перси узнал о предполагаемом романе с участием моего парня. Всю ночь Перси продолжал кричать о том, что он любит другую женщину по имени Джесс, а это не мое имя. Я спросила своего парня, о чем говорит птица, и он просто посмеялся, назвав ее безумной и смешной".

Однако впоследствии женщина заметила, как бойфренд нервно проверяет свой телефон и всегда оставляет его экраном вниз, чего он никогда не делал раньше. Более того, если раньше парень позволял ей пользоваться своим смартфоном время от времени, то теперь этого не делает. Желая получить ответы, она спросила у 26-летнего избранника: "Кто такая Джесс?". В ответ он напал на нее и стал называть "неуверенной в себе".

Она добавила: "Я напряглась, вспомнив, что он всю ночь вел себя странно, но он разозлился. Его родители пытались вмешаться и успокоить нас обоих, но он тоже на них разозлился! Я ушла сама домой без него. И не разговаривала с ним со вчерашнего вечера".

Смущенная она спросила пользователей: "Я не уверена в себе? Я просто не знаю, что делать, потому что пыталась узнать правду, но это мне не удалось!".

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Комментируя ее сообщение, одна из пользовательниц написала свою историю: "Мой бывший внезапно изменил код блокировки экрана на своем телефоне и внезапно взял его с собой в ванную или переворачивал, спрятав от меня экран. Он не изменял, но я узнала, что он ругал меня перед своими друзьями, называл меня словом на букву "с" и т.д. Так что даже если это не измена, это просто не обещает ничего хорошего! Я бы его отпустила". Другой пользователь добавил: "Птице не нравится, как много времени вы проводите с ней, поэтому он задумывает вас разлучить! Шучу. Очевидно, что это имя задело его за живое, и его реакция настолько необычна, что даже его родители думают, что он слишком остро реагирует. Это большой показатель вины". Третий юзер поделился: "Поведение твоего парня подозрительно. Продолжай расследование".

Напомним, "черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал новую девушку. Он поделился романтическими фото из отпуска.

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