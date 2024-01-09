Папуга "спалив" господаря на зраді: що почула його дівчина

Вбита горем жінка стверджує, що папуга її хлопця "проговорився" про його роман з іншою.

Про це пише Mirror.

25-річна дівчина пожалілася, як пернатий улюбленець її коханого неодноразово вимовляв ім'я іншої жінки і "волав про кохання" до неї.

Хоча вона не знає, чи варто довіряти папузі всім серцем, вона "нутром передчувала" ситуацію, побачивши реакцію свого хлопця на інцидент. На Reddit вона сказала: "Я опинилася в дуже дивній та заплутаній ситуації. Уявіть собі: під час сімейної зустрічі у батьків мого хлопця їхній папуга Персі ненароком проговорився щодо делікатного питання — здається, Персі дізнався про передбачуваний роман за участю мого хлопця. Усю ніч Персі продовжував кричати про те, що він кохає іншу жінку на ім'я Джесс, а це не моє ім’я. Я запитала свого хлопця, про що говорить птах, і він просто посміявся, назвавши його божевільним і кумедним".

Однак згодом жінка помітила, як бойфренд нервово перевіряє свій телефон і завжди залишає його екраном донизу, чого він ніколи не робив раніше. Ба більше, якщо раніше хлопець дозволяв їй користуватися своїм смартфоном час від часу, то тепер цього не робить. Бажаючи отримати відповіді, вона запитала 26-річного обранця: "Хто така Джесс?". У відповідь він напав на неї і почав називати "невпевненою в собі".

Вона додала: "Я напружилася, згадавши, що він усю ніч поводився дивно, але він лише розлютився. Його батьки намагалися втрутитися та заспокоїти нас обох, але він теж на них розлютився! Я пішла сама додому без нього. І не розмовляла з ним від вчорашнього вечора".

Збентежена вона запитала користувачів: "Я не впевнена в собі? Я просто не знаю, що робити, бо намагалася дізнатися правду, але це мені не вдалося!".

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Коментуючи її допис, одна із користувачок написала свою історію: "Мій колишній раптово змінив код блокування екрану на своєму телефоні і раптово взяв його із собою у ванну або перевертав, сховавши від мене екран. Він не зраджував, але я дізналася, що він лаяв мене перед своїми друзями, називав мене словом на букву "с" тощо. Тож навіть якщо це не зрада, це просто не обіцяє нічого гарного! Я б його відпустила". Інший користувач додав: "Птаху не подобається, як багато часу ви проводите з ним, тому він задумує вас розлучити! Жартую. Очевидно, що це ім'я зачепило його за живе, і його реакція настільки незвичайна, що навіть його батьки думають, що він надто гостро реагує. Це великий показник провини". Третій юзер поділився: "Поведінка твого хлопця підозріла. Продовжуй розслідування".

Нагадаємо, "чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав нову дівчину. Він поділився романтичними фото з відпустки.

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