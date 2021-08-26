Шмыгаль сообщил, когда начнется новый учебный год

Шмыгаль сообщил, когда начнется новый учебный год

С 1 сентября реформа Новой украинской школы стартует в пилотных 5-х классах 136 школ.

Новый учебный год начнется вовремя - 1 сентября, обучение в школах будет проходить в обычном режиме.

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Об этом во время заседания Кабмина 26 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Новый учебный год начнется вовремя - 1 сентября и будет проходить в обычном режиме. Сейчас страна находится на " зеленом" уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений. Обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое", — отметил глава украинского правительства.

Шмыгаль также призвал педагогов делать прививки от коронавируса и отметил, что "важным условием работы, которая гарантирует безопасность учителя и ученика — является вакцинация".

Стоит отметить, что согласно решению правительства, в случае новой волны COVID-19 в Украине школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах будут работать, если будет вакцинировано 80% педагогического состава.

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