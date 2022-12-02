Синоптик рассказала, когда украинцам ждать оттепели

На следующей неделе в Украину придет потепление.

Об этом сообщила Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, первая половина следующей недели, 5-11 декабря, будет холодной. Разве что на юге и западе будут днем преобладать небольшие "плюсы". А со второй половины недели – везде в Украине потеплеет, прогнозирует синоптик.

Стоит отметить, что ранее синоптики предупреждали о морозной погоде в Украине, которая ориентировочно продержится до 10-12 декабря.

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Напомним, ранее руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык говорил, что морозы в Украине продержатся как минимум неделю. В то же время народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что в целом декабрь будет теплым и богатым на снег и дожди.

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