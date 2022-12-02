Синоптикиня розповіла, коли українцям чекати на відлигу

Морози змінить плюсова температура.
На наступному тижні до України прийде потепління.
Про це повідомила Наталія Діденко.
Так, за її прогнозом, перша половина наступного тижня, 5-11 грудня буде холодною. Хіба що на півдні та заході переважатимуть вдень невеликі "плюси". А від другої половини тижня - скрізь в Україні потепліє, прогнозує синоптикиня.
Варто зазначити, що раніше синоптики попереджали про морозну погоду в Україні, яка орієнтовно протримається до 10-12 грудня.
Нагадаємо, раніше керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик говорив, що морози в Україні протримаються щонайменше тиждень. Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що загалом грудень буде теплим та багатим на сніг і дощі.
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