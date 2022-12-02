Синоптикиня розповіла, коли українцям чекати на відлигу

На наступному тижні до України прийде потепління.

Про це повідомила Наталія Діденко.

Так, за її прогнозом, перша половина наступного тижня, 5-11 грудня буде холодною. Хіба що на півдні та заході переважатимуть вдень невеликі "плюси". А від другої половини тижня - скрізь в Україні потепліє, прогнозує синоптикиня.

Варто зазначити, що раніше синоптики попереджали про морозну погоду в Україні, яка орієнтовно протримається до 10-12 грудня.

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Нагадаємо, раніше керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик говорив, що морози в Україні протримаються щонайменше тиждень. Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що загалом грудень буде теплим та багатим на сніг і дощі.

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