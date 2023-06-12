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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется летнее тепло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется летнее тепло

Начало недели будет прохладным, но со временем станет теплее. / Фото: pixabay.com

В начале недели еще будет прохладно.

Атмосферный фронт, который пришел в Украину выходными с севера и принес похолодание по всей стране, со среды начнет ослабевать. Вот поэтому уже с середины недели почувствуется существенное потепление.

Об этом рассказала ТСН синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели. Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны. Там, особенно в горной местности, прогнозируют дожди, которые могут повлечь за собой паводок.

"По всей территории понедельник-вторник еще будет прохладно. Среда – как переходный этап. Четверг-пятница – повышение температуры – глаза +22-27 градусов. На западе страны можно будет наблюдать паводки за счет ливней, но они кратковременны и в пределах русла. Гидрологи будут следить за ситуацией", — подчеркнула синоптикиня.

Как сообщалось, в ряде регионов Украины синоптики объявили об опасности лесных пожаров. Она продлится сегодня, 12 июня, и в ближайшие несколько дней.

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Дата публикации
Просмотры
1655
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