Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 17 марта

В воскресенье, 17 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В западных, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях возможен дождь, в Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

Утром в южных и центральных областях местами туман. Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +8...+13℃, в Карпатах до +4℃.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями. В первой половине дня без существенных осадков, во второй день возможен дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области +8...+13℃, в Киеве +10...+12℃.

Ранее синоптики сообщили, что резкое потепление в Украине пока не ожидается. Ночные морозы будут отступать постепенно.

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