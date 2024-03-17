Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 17 березня

У неділю, 17 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних, а також Вінницькій, Житомирській та Київській областях можливий дощ, у Карпатах - з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів.

Вранці у південних та центральних областях місцями туман. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +8... +13℃, у Карпатах до +4℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. У першій половині дня без істотних опадів, у другій можливий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області +8... +13℃, у Києві +10... +12℃.

Раніше синоптики повідомили, що різке потепління в Україні поки що не очікується. Нічні морози відступатимуть поступово.

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