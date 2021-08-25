Синоптики предупреждают о непогоде: какие регионы накроют грозы

Погода ухудшится 26 августа.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах страны 26 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Отмечается, что завтра, 26 августа днем в центральных областях ожидают грозы, а местами град и шквалы. Синоптики предупреждают о I или желтом уровне опасности.

Обойдет непогода в центре только Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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