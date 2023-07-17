Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: где и когда будут грозы

Синоптики объявили и уровень опасности, желтый.
В Украине резко ухудшится погода в ближайшее время. Ряд областей накроют грозы и шквалы. Ненастье, которое начнется во вторую половину 17 июля, продлится до 18 июля.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, уже к концу этих суток, 17 июля, и ночью, утром и днем 18 июля непогода охватит ряд областей.
До конца суток 17 июля и ночью 18 июля в западных и Житомирской областях, утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы. Днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях при грозах местами шквалы 15-20 м/ с", — говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение на 17 июля
Штормовое предупреждение на 18 июля
Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украине 18 июля будет жара до +34° и грозы. Температура воздуха ночью будет составлять 16-21° тепла. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 29-34° выше нуля.