Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: где и когда будут грозы

В Украине резко ухудшится погода в ближайшее время. Ряд областей накроют грозы и шквалы. Ненастье, которое начнется во вторую половину 17 июля, продлится до 18 июля.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, уже к концу этих суток, 17 июля, и ночью, утром и днем 18 июля непогода охватит ряд областей.

До конца суток 17 июля и ночью 18 июля в западных и Житомирской областях, утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы. Днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях при грозах местами шквалы 15-20 м/ с", — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение на 17 июля

К концу суток 17 июля ряд областей Украины накроют грозы. / Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение на 18 июля