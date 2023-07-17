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Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: де та коли будуть грози

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Олена КапнікОлена Капнік
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Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: де та коли будуть грози

В Україні різко погіршиться погода вже 17 липня. / Фото: pixabay.com

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

В Україні різко погіршиться погода вже найближчими часом.  Низку областей накриють грози та шквали. Негода, яка розпочнеться у другу половину 17 липня, триватиме до 18 липня. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру..

За прогнозами синоптиків, вже до кінця цієї доби, 17 липня, та вночі, зранку та вдень 18 липня негода охопить низку областей.

"До кінця доби 17 липня та вночі 18 липня у західних і Житомирській областях, вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози. Вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях при грозах місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні. 

Штормове попередження на 17 липня 

До кінця доби 17 липня низку областей України накриють грози. / © Укргідрометцентр
До кінця доби 17 липня низку областей України накриють грози. / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження на 18 липня 

Вдень 18 липня у більшості регіонів України будуть грози і шквали. / ©
Вдень 18 липня у більшості регіонів України будуть грози і шквали.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, в Україні 18 липня буде спека до +34° та грози. Температура повітря вночі становитиме 16-21° тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть 29-34° вище нуля.

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Дата публікації
Перегляди
540
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