Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: де та коли будуть грози

В Україні різко погіршиться погода вже найближчими часом. Низку областей накриють грози та шквали. Негода, яка розпочнеться у другу половину 17 липня, триватиме до 18 липня.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру..

За прогнозами синоптиків, вже до кінця цієї доби, 17 липня, та вночі, зранку та вдень 18 липня негода охопить низку областей.

"До кінця доби 17 липня та вночі 18 липня у західних і Житомирській областях, вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози. Вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях при грозах місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Штормове попередження на 17 липня

До кінця доби 17 липня низку областей України накриють грози. / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження на 18 липня