Ситуация на границе: что происходит в пунктах пропуска

Ситуация на границе: что происходит в пунктах пропуска

Пограничники обновили информацию о пунктах пропуска.

Очереди перед пунктами пропуска на выезд из Украины на 24:00 21.03.2022 - Государственная пограничная служба Украины обнародовала актуальные данные об очередях на границах и сообщила об этом в Telegram-канале.

Республика Польша: «Краковец» – 30 л/а, 3 автобусов, 0 пешеходов

На других пунктах пропуска – очередей нет.

Словацкая Республика – очередей нет.

Венгрия – очередей нет.

Румыния – очередей нет.

Республика Молдова – очередей нет.

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Напомним, сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

В пункте пропуска «Бронница-Унгри» работники ДБР совместно с работниками Винницкой таможни обнаружили в ручной клади гражданки Украины 412 400 долларов США и 9 150 евро, сообщает Государственное бюро расследований.

Девушка пыталась пешком пересечь границу с незадекларированными деньгами в Республику Молдову.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Эта статья влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этих товаров, транспортных средств с конфискацией указанных товаров, транспортных средств.

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