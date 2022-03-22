Ситуація на кордоні: що відбувається у пунктах пропуску

Ситуація на кордоні: що відбувається у пунктах пропуску

Прикордонники оновили інформацію про пункти пропуску.

Черги перед пунктами пропуску на виїзд з України станом на 24:00 21.03.2022 - Державна прикордонна служба України оприлюднила актуальні дані про черги на кордонах і повідомила про це у Telegram-каналі.

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На інших пунктах пропуску - черг немає.

Словацька Республіка - черг немає.

Угорщина - черг немає.

Румунія - черг немає.

Республіка Молдова - черг немає.

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Нагадаємо, співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

У пункті пропуску «Бронниця-Унгри» працівники ДБР спільно з працівниками Вінницької митниці виявили у ручній поклажі громадянки України 412 400 доларів США та 9 150 євро, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Дівчина намагалася пішки перетнути кордон з незадекларованими грошима до Республіки Молдова.

Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Ця стаття тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.

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