Ситуація на кордоні: що відбувається у пунктах пропуску

Прикордонники оновили інформацію про пункти пропуску.
Черги перед пунктами пропуску на виїзд з України станом на 24:00 21.03.2022 - Державна прикордонна служба України оприлюднила актуальні дані про черги на кордонах і повідомила про це у Telegram-каналі.
- Республіка Польща: «Краківець» - 30 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів
На інших пунктах пропуску - черг немає.
- Словацька Республіка - черг немає.
- Угорщина - черг немає.
- Румунія - черг немає.
- Республіка Молдова - черг немає.
Нагадаємо, співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.
У пункті пропуску «Бронниця-Унгри» працівники ДБР спільно з працівниками Вінницької митниці виявили у ручній поклажі громадянки України 412 400 доларів США та 9 150 євро, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Дівчина намагалася пішки перетнути кордон з незадекларованими грошима до Республіки Молдова.
Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.
Ця стаття тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.