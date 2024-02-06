"Ситуация с каждым днем усугубляется": Галущенко о проблемах на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который совершил визит в Киев и планирует поездку во временно оккупированную Запорожскую АЭС. Проблемы там только набирают обороты.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По словам Галущенко, от работы на станции отстранены около 400 высококвалифицированных, лицензированных работников.

"Это персонал, который имеет лицензию на выполнение соответствующих функций. Очевидно, что те, кем их будут заменять, не будут иметь лицензии. И это, безусловно, повлияет на работу станции, а значит — на ядерную и радиационную безопасность и в целом екта", говорится в сообщении.

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Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что ситуация на объекте является своего рода уникальной.

"Мы еще не встречали нигде в мире такой ситуации, чтобы атомные станции находились в состоянии холодной остановки настолько долгий период времени. Поэтому с технической точки зрения у нас много вопросов", — отметил Рафаэль Гросси.

Добавим, на Западе "остаются опасения по поводу хрупкой безопасности" на одной из крупнейших в мире атомных электростанций – Запорожской АЭС после того, как ее оккупировали россияне.

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