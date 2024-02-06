"Ситуація з кожним днем погіршується": Галущенко про проблеми на ЗАЕС

Ситуація на об’єкті є свого роду унікальною.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, який здійснив візит до Києва та планує поїздку до тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Проблеми там лише набирають обертів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами Галущенка, наразі від роботи на станції усунуто близько 400 висококваліфікованих, ліцензованих працівників.

"Це персонал, який має ліцензію на виконання відповідних функцій. Очевидно, що ті, ким їх будуть замінювати, не матимуть ліцензії. І це, безумовно, вплине на роботу станції, а отже – на ядерну та радіаційну безпеку і загалом на функціонування об’єкта", – йдеться у повідомленні.

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Генеральний директор МАГАТЕ зазначив, що ситуація на об’єкті є свого роду унікальною.

"Ми ще не зустрічали ніде у світі такої ситуації, щоб атомні станції перебували у стані "холодного зупину" настільки тривалий період часу. Тож з технічного погляду в нас є багато запитань", – зазначив Рафаель Ґроссі.

Додамо, що на Заході "залишаються побоювання щодо крихкої безпеки" на одній із найбільших у світі атомних електростанцій – Запорізькій АЕС – після того, як її окупували росіяни.

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