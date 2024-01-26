На Запорізькій АЕС може виникнути нова загроза - подробиці

Росіяни знову намагаються перевести енергоблоки зі стану "холодний зупин" у "гарячий".

На Запорізькій АЕС є нова загроза ядерній та радіаційній безпеці.

Про це розповів голова правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Наразі триває шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

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"Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану «холодний зупин» у «гарячий» ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", – наголосив Петро Котін.

Також за його словами, подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибуде з візитом на окуповану Запорізьку АЕС протягом наступних двох тижнів.

Раніше повідомлялося, що в МАГАТЕ виявили мінування на ЗАЕС, розвідка оцінила ситуацію на станції.

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