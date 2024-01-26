Соломія Вітвіцька вперше засвітила нового коханого під час відпочинку в Карпатах

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька вперше засвітила свого нового коханого.

На сторінці в Instagram зірка розмістила знімок, зроблений під час її відпустки в Буковелі. На фото усміхнена Вітвіцька постає у гірськолижному костюмі, стоячи на лижах. На фотографії Соломію за руку тримає коханий. І, судячи з ракурсу, саме він зробив це романтичне фото:

"Слідуй за мною", - підписала світлину Вітвіцька і додала смайл у вигляді сердечка.

Соломія Вітвіцька засвітила коханого / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Своєю чергою шанувальники пораділи за ведучу і побажали їй гарного відпочинку. Хтось висловив своє захоплення Соломією, яка гарно катається на лижах:

Отакої! Їдеш на підйомниках і гадки не маєш, що поряд з тобою може сидіти зірка телебачення

Сильна жінка, а я боюсь стати на лижі

Красуня!

Ви неймовірна!

Як вам личить кохання!

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з Владом Кочатковим розсекретила свій новий роман. Ведуча зізналася, що вона знову закохана.

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