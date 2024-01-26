Соломія Вітвіцька вперше засвітила нового коханого під час відпочинку в Карпатах

Ведуча поділилася з шанувальниками романтичним знімком.
Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька вперше засвітила свого нового коханого.
На сторінці в Instagram зірка розмістила знімок, зроблений під час її відпустки в Буковелі. На фото усміхнена Вітвіцька постає у гірськолижному костюмі, стоячи на лижах. На фотографії Соломію за руку тримає коханий. І, судячи з ракурсу, саме він зробив це романтичне фото:
"Слідуй за мною", - підписала світлину Вітвіцька і додала смайл у вигляді сердечка.
Своєю чергою шанувальники пораділи за ведучу і побажали їй гарного відпочинку. Хтось висловив своє захоплення Соломією, яка гарно катається на лижах:
- Отакої! Їдеш на підйомниках і гадки не маєш, що поряд з тобою може сидіти зірка телебачення
- Сильна жінка, а я боюсь стати на лижі
- Красуня!
- Ви неймовірна!
- Як вам личить кохання!
Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з Владом Кочатковим розсекретила свій новий роман. Ведуча зізналася, що вона знову закохана.
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