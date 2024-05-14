Сколько украинских беженцев готовы когда-нибудь вернуться из Европы — данные опроса шокируют

Более вероятно могут вернуться те, кто не имеет и не подавал документы на гражданство другой страны.

Только половина украинских беженцев, проживающих в Германии, Польше и Чехии, готовы вернуться домой. Впрочем, при таких языках как безопасность, нормальная работа критической инфраструктуры, наличие жилья и завершение полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведённого в апреле.

Наибольший процент украинцев для возвращения домой назвали нормальную работу критической инфраструктуры (34%) и безопасность (34%). Далее следуют жилищные вопросы (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%).

"16% опрошенных отметили возможность найти работу и 13% — возможность детей посещать школу или садик ", — говорится в сообщении.

Данные социологов свидетельствуют и о том, что более вероятно могут вернуться те, кто одновременно не имеет и не подавал документы на гражданство другой страны, не полностью удовлетворены условиями жизни в новой стране, выражают определенные условия для возвращения домой.

"Согласно такому подходу ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину. Однако, учитывая ответы респондентов на вопрос о интересе к Украине, указанная оценка скорее является оптимистическим сценарием в текущих условиях", — говорится в сообщении. .

Между тем , Чехия не поддерживает тех украинцев призывного возраста, которые пытаются избежать военного призыва. В настоящее время в стране находится 94 643 человека в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту из-за войны в Украине.

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