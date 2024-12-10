Смертельное ДТП в Днепре: "мажор" слил в Сеть скандальное видео

17-летний юноша, недавно фигурантом дела об аварии, где погибла 10-летняя девочка, опубликовал в новое видео в TikTok. На нем молодой человек по-прежнему похвастался влиятельностью своего отца. И все это, несмотря на то, что подросток должен находиться под круглосуточным домашним арестом. На новое видео юношу уже отреагировали в полиции.

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Смертельное ДТП в Днепре

В этой истории уже якобы поставили точку, но она получила громкое продолжение. В сети снова поднялась шумиха, а все потому, что фигурант смертельного ДТП в Днепре выложил видео за рулем. Но давайте все расскажем с самого начала.

1 декабря Украину всколыхнула новость о жутком событии, которое произошло в Днепре. Поздним вечером этого дня автомобиль BMW влетел в Ford, который совершал разворот. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека пострадали. Двое детей — 11 и 13 лет находятся в тяжелом состоянии в больнице. О страшной аварии на жилом массиве "Красный камень" сначала сообщили в социальных сетях. Трагедия произошла около 19.45. В то время как пишут местные, светофоры не работали из-за отключения света, а на дороге было темно. На первых фото и видео, публиковавшихся с места происшествия, был виден разбитый Ford, тело ребенка и пострадавшего и убитого горем мужчины. А также номерной знак, отлетевший от BMW в результате удара. Сама машина, по словам очевидцев, улетела на 100 метров после столкновения.

Первое заявление полиции

В тот же день поздно вечером в полиции Днепропетровской области сообщили, что ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат". По предварительной информации, водитель BMW столкнулся с разворачивающимся на набережной Ford. На месте аварии погибла 10-летняя пассажирка Ford. Водитель и еще три пассажира, среди которых двое детей, получили тяжкие телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу. Водитель BMW был задержан.

Тогда в сети появилась информация, что погибшая девочка — дочь военнослужащего. Она училась в 96-й школе на "Красном камне" в Днепре.

Кто сбил ребенка в Днепре

Пока в полиции в течение нескольких часов официально не комментировали аварию, в Сети нашли вероятного водителя BMW за "элитным" номерным знаком авто с четырьмя семерками. Молодой парень активно ведет страницу в TikTok. На ней публикует кучу фото и видео, где фигурирует тот же автомобиль. Демонстрирует роскошную жизнь, деньги, гонки по набережной и шутит о том, что уже совершал ДТП.

Кстати, по данным Сервисного центра МВД, такой элитный номерной знак стоит 96 тысяч гривен. Это самая дорогая комбинация в категории "четыре одинаковых цифр". В местных пабликах пишут, что это 17-летний Арсений Бессонов. Юноша родился в 2007 году и даже не имел законного права садиться за руль. Поговаривают, будто влиятельный отец с уголовными связями покрывает сына. Вот что о подозреваемом пишут местные СМИ:

В Сети опубликовали видео, где видно, как в центре Днепра 25 августа 2024 года BMW сбивает двух человек на переходе и уезжает с места происшествия.

Второе заявление полиции

2 декабря в полиции Днепра обновили информацию о смертельном ДТП. Там сообщили, что за рулем BMW находился парень 2005 года рождения. А парень 2007 года, о котором все писали, якобы был пассажиром.

По предварительной информации, водитель и пассажир BMW были трезвыми. В Сети также публикуют информацию о парне 2005 года рождения, который, по данным полиции, был за рулем автомобиля. Это фото также обнародовала полиция.

Два подозрения

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 19-летнему парню сообщили о подозрении. По данным следствия, он превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Ford. Следователи также сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру авто BMW. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 136 УК — неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Меры предосторожности

3 декабря в Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в ДТП, унесшему жизни 10-летней девочки — 60 суток ареста без права внесения залога. 19-летний парень отказался признавать, был ли он за рулем BMW. В тот же день первый заместитель начальника ГСУ Сергей Пантелеев во время брифинга подтвердил, что жуткую аварию в Днепре совершил именно совершеннолетний фигурант дела. Также стало известно, что резонансное дело будет дальше расследовать Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Он добавил, что несовершеннолетнему пассажиру авто объявлено подозрение по ст. 136 УКУ за неоказание необходимой помощи пострадавшим. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Новое видео фигуранта

А уже 9 декабря 17-летний юноша, ранее сбивший двух девушек и недавно ставший пассажиром в ДТП в Днепре, где погибла 10-летняя девочка, опубликовал в TikTok видео, на котором управляет Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил в Telegram блоггер Игорь Лаченков.

Через час после того, как видео начало распространяться в Telegram, со страницы парня оно исчезло. После этого 17-летний Арсений Бессонов записал извинения и заверил, что не нарушает решение суда о круглосуточном домашнем аресте. По его словам, якобы старое видео выложила подруга, с которой они раньше вели аккаунт.

Информацию о ночной езде Бессонова опровергает и полиция. По решению суда фигуранту уголовного производства избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему запрещено покидать жилье в любое время суток. Полиция осуществляет контроль за соблюдением этого мероприятия.

В то же время, подозреваемому не запрещено пользоваться Интернетом, в том числе социальными сетями.

Напомним, в Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в ДТП, унесшему жизни 10-летней девочки. 19-летний парень отказался признавать, был ли он за рулем BMW. Он – студент и уже имеет судимость. В то же время, за неоказание помощи объявили подозрение и 17-летнему юноше, который в момент аварии также был в салоне автомобиля. Этот парень отличился своими скандальными видео. Но украинцев возмутил еще один момент – после страшного ДТП юноши просто пошли в магазин, пока в машине умирала маленькая девочка.

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