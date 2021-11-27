Смертельное ДТП в Харькове: водителю избрали меру пресечения

Следующие 60 суток злоумышленник проведет за решеткой.

В Харькове суд избрал меру пресечения водителю грузовика, который в состоянии наркотического опьянения совершил масштабное ДТП, повлекшее за собой гибель трех человек.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В настоящее время 41-летний жителю города Запорожья сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему избрали меру пресечения — 60 суток без права внесения залога. Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

Злоумышленнику грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Напомним:

Масштабное ДТП с участием грузовика и легковушек произошло 25 ноября. Водитель фуры проехал перекресток на красный свет и столкнулся с легковушкой. Далее грузовик развернулся и упал прицепом на автомобиль такси, в котором находились двое взрослых и 3-летний ребенок: все они погибли. Еще четыре человека из других авто с травмами доставлены в больницу.

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