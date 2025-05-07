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- Украина
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СМИ сообщили о подрыве проектировщика БПЛА: что известно на самом деле
Минобороны отмечает, что информация, распространенная в Telegram-каналах по теракту в Харькове, является фейком.
В соцсетях появилась информация со ссылкой на министра обороны Умерова, что в Харькове якобы взорвали автомобиль, в котором находился конструктор дронов. Большинство украинских новостных пабликов распространили информацию о его гибели.
Однако в Минобороны эту информацию опровергли.
«Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины о теракте в Харькове — фейк. Министр обороны такие заявления не делал», — говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что Умеров не имеет официальных аккаунтов в Telegram. В ведомстве напомнили, что Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Поэтому призывали соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением любых сообщений.
Ранее РФ распространила фейковое обращение якобы украинского военного к своим побратимам, чтобы «идти на Киев».