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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2074
Время на прочтение
1 мин

СМИ сообщили о подрыве проектировщика БПЛА: что известно на самом деле

Минобороны отмечает, что информация, распространенная в Telegram-каналах по теракту в Харькове, является фейком.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Минобороны опровергло сообщение о гибели проектировщика БПЛА

Минобороны опровергло сообщение о гибели проектировщика БПЛА

В соцсетях появилась информация со ссылкой на министра обороны Умерова, что в Харькове якобы взорвали автомобиль, в котором находился конструктор дронов. Большинство украинских новостных пабликов распространили информацию о его гибели.

Однако в Минобороны эту информацию опровергли.

«Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины о теракте в Харькове — фейк. Министр обороны такие заявления не делал», — говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что Умеров не имеет официальных аккаунтов в Telegram. В ведомстве напомнили, что Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Поэтому призывали соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением любых сообщений.

Ранее РФ распространила фейковое обращение якобы украинского военного к своим побратимам, чтобы «идти на Киев».

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Дата публикации
Количество просмотров
2074
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