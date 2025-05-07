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ЗМІ повідомили про підрив проєктувальника БПЛА: що відомо насправді
Міноборони наголошує, що інформація, поширена в Telegram-каналах щодо теракту в Харкові є фейком.
У соцмережах з’явилася інформація з посиланням на міністра оборони Умєрова, що у Харкові нібито підірвали авто, у якому перебував конструктор дронів. Більшість українських новинних пабліків поширили інформацію про його загибель.
Проте в Міноборони цю інформацію спростували.
«Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України щодо теракту в Харкові — є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив», — йдеться в повідомленні.
Міноборони наголошує, що Умєров не має офіційних акаунтів у Telegram. У відомстві нагадали, що Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Тому закликали дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень.
Раніше РФ поширила фейкове звернення нібито українського військового до своїх побратимів, щоб «йти на Київ».