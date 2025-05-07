ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1256
Час на прочитання
1 хв

ЗМІ повідомили про підрив проєктувальника БПЛА: що відомо насправді

Міноборони наголошує, що інформація, поширена в Telegram-каналах щодо теракту в Харкові є фейком.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Міноборони спростувало повідомлення про загибель проєктувальника БПЛА

Міноборони спростувало повідомлення про загибель проєктувальника БПЛА

У соцмережах з’явилася інформація з посиланням на міністра оборони Умєрова, що у Харкові нібито підірвали авто, у якому перебував конструктор дронів. Більшість українських новинних пабліків поширили інформацію про його загибель.

Проте в Міноборони цю інформацію спростували.

«Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України щодо теракту в Харкові — є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив», — йдеться в повідомленні.

Міноборони наголошує, що Умєров не має офіційних акаунтів у Telegram. У відомстві нагадали, що Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Тому закликали дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень.

Раніше РФ поширила фейкове звернення нібито українського військового до своїх побратимів, щоб «йти на Київ».

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie