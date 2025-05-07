ЗМІ повідомили про підрив проєктувальника БПЛА: що відомо насправді

Міноборони спростувало повідомлення про загибель проєктувальника БПЛА

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У соцмережах з’явилася інформація з посиланням на міністра оборони Умєрова, що у Харкові нібито підірвали авто, у якому перебував конструктор дронів. Більшість українських новинних пабліків поширили інформацію про його загибель.

Проте в Міноборони цю інформацію спростували.

«Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України щодо теракту в Харкові — є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив», — йдеться в повідомленні.

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Міноборони наголошує, що Умєров не має офіційних акаунтів у Telegram. У відомстві нагадали, що Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Тому закликали дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень.

Раніше РФ поширила фейкове звернення нібито українського військового до своїх побратимів, щоб «йти на Київ».