СНБО ввел санкции против 606 высокопоставленных лиц РФ: кто они

Зеленский подчеркнул, что все подсанкционные лица ответственны за войну и террор против украинцев.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 606 россиян из руководящей верхушки России.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 7 сентября.

Речь идет о:

28 членах Совета безопасности России,

154 членах Совета Федерации России,

424 депутатах Госдумы России.

Зеленский подчеркнул, что все они ответственны за войну и террор против украинцев. Президент заверил, что ни один из них не уйдет от ответственности – это только вопрос времени.

"Мы уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов ради такой ответственности для них. Продуманно делаем и все другие шаги", – подытожил глава государства.