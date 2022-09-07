СНБО ввел санкции против 606 высокопоставленных лиц РФ: кто они

Зеленский подчеркнул, что все подсанкционные лица ответственны за войну и террор против украинцев.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 606 россиян из руководящей верхушки России.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 7 сентября.
Речь идет о:
- 28 членах Совета безопасности России,
- 154 членах Совета Федерации России,
- 424 депутатах Госдумы России.
Зеленский подчеркнул, что все они ответственны за войну и террор против украинцев. Президент заверил, что ни один из них не уйдет от ответственности – это только вопрос времени.
"Мы уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов ради такой ответственности для них. Продуманно делаем и все другие шаги", – подытожил глава государства.
Ранее Зеленский в обращении рассказал о "хороших новостях из Харьковщины".
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