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СНБО ввел санкции против 606 высокопоставленных лиц РФ: кто они

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СНБО ввел санкции против 606 высокопоставленных лиц РФ: кто они

Фото: Associated Press

Зеленский подчеркнул, что все подсанкционные лица ответственны за войну и террор против украинцев.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 606 россиян из руководящей верхушки России.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 7 сентября.

Речь идет о:

  • 28 членах Совета безопасности России,
  • 154 членах Совета Федерации России,
  • 424 депутатах Госдумы России.

Зеленский подчеркнул, что все они ответственны за войну и террор против украинцев. Президент заверил, что ни один из них не уйдет от ответственности – это только вопрос времени.

"Мы уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов ради такой ответственности для них. Продуманно делаем и все другие шаги", – подытожил глава государства.

Ранее Зеленский в обращении рассказал о "хороших новостях из Харьковщины".

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