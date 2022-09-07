РНБО ввела санкції проти 606 високопосадовців РФ: хто вони

Зеленський наголосив, що усі підсанкційні особи відповідальні за війну і терор проти українців.
Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 606 росіян з керівної верхівки Росії.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 7 вересня.
Йдеться про:
- 28 членів Ради безпеки Росії,
- 154 члениів Ради Федерації Росії,
- 424 депутатів Держдуми Росії.
Зеленський наголосив, що усі вони відповідальні за війну і терор проти українців. Президент запевнив, що жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу.
"Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки", – підсумував глава держави.
Раніше Зеленський у зверненні розповів про "хороші новини з Харківщини".
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