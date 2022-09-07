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РНБО ввела санкції проти 606 високопосадовців РФ: хто вони

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РНБО ввела санкції проти 606 високопосадовців РФ: хто вони

Фото: Associated Press

Зеленський наголосив, що усі підсанкційні особи відповідальні за війну і терор проти українців.

Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 606 росіян з керівної верхівки Росії.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 7 вересня.

Йдеться про:

  • 28 членів Ради безпеки Росії,
  • 154 члениів Ради Федерації Росії,
  • 424 депутатів Держдуми Росії. 

Зеленський наголосив, що усі вони відповідальні за війну і терор проти українців. Президент запевнив, що жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу.

"Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки", – підсумував глава держави.

Раніше Зеленський у зверненні розповів про "хороші новини з Харківщини".

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