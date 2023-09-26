Собирал разведданные об ВСУ: на Черниговщине задержали предателя

В Черниговской области задержан информатор спецслужб страны-агрессорки России. Злоумышленник собирал разведданные о войсках Силы обороны и критической инфраструктуре в приграничных районах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Россиян интересовала информация о местоположениях блокпостов, численности личного состава, наличии военной техники ВСУ и строительстве на территории региона объектов военной авиации. Их информатор "рисовал" схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны.

Также сторонник путинских войск собирал информацию об объектах энергетической инфраструктуры Чернигова. Эта информация требовалась РФ для подготовки новой серии воздушных атак по региону.

Вражеским информатором есть местный житель. Во время оккупации части региона его заметили захватчики, ведь у мужчины были прокремлевские взгляды. В мае 2023 года на него дистанционно вышел представитель спецслужб РФ и предложил ему сотрудничество.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска у него был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором. О выполнении задач захватчиков "отчитывался" в анонимном чате. Чтобы скрыть преступную деятельность, он удалял все сообщения после каждого "сеанса" связи с оккупантами.

В настоящее время предатель находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в Украине к пожизненному заключению приговорили агента РФ. Он наводил российские ракеты на оборонный завод Запорожья. Правоохранители задержали изменника во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

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