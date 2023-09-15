Наводил ракеты на Николаев: СБУ разоблачила блогера-миллионника

Сейчас подозреваемый скрывается в России.

Служба безопасности Украины разоблачила блогера-миллионника, который "наводил" российские ракеты на Николаев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что беглец скрывается от правосудия на территории России.

По данным следствия, подозреваемый проводил информационно-психологические операции против Украины по заказу российских спецслужб.

"В настоящее время установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант получал разведданные от своего информатора. Речь идет об эксглаве Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госпредательство.

Полученные от должностного лица сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб. Кроме того, прокурор-изменник "сливал" россиянам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Ранее сотрудники СБУ уже сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, у народного депутата запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича Служба безопасности Украины провела обыски.

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