Состав Киев – Шостка снова будет курсировать: расписание

Состав Киев – Шостка снова будет курсировать: расписание

"Укрзалізниця" продолжает улучшать железнодорожное сообщение для деблокированных регионов.

С 20 мая начнет курсировать Интерсити+ №774/773 сообщением Киев – Шостка.

Об этом сообщает "Укрзалізниця".

Расписание движения:

Отправление из Киева в 10:00, прибытие в Шостку в 15:09;

Отправление из Шостки в 15:50, прибытие в Киев в 20:51.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенска.

Билеты можно купить онлайн и в железнодорожных кассах.

Напомним, с 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев-Хмельницкий. Кроме того, железная дорога удлиняет курсирование дополнительного поезда №245/246 Киев-Ужгород.

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