Состав Киев – Шостка снова будет курсировать: расписание

"Укрзалізниця" продолжает улучшать железнодорожное сообщение для деблокированных регионов.
С 20 мая начнет курсировать Интерсити+ №774/773 сообщением Киев – Шостка.
Об этом сообщает "Укрзалізниця".
Расписание движения:
- Отправление из Киева в 10:00, прибытие в Шостку в 15:09;
- Отправление из Шостки в 15:50, прибытие в Киев в 20:51.
Поезд будет курсировать с остановками на станциях Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенска.
Билеты можно купить онлайн и в железнодорожных кассах.
Напомним, с 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев-Хмельницкий. Кроме того, железная дорога удлиняет курсирование дополнительного поезда №245/246 Киев-Ужгород.
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