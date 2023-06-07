Спасение животных в Херсоне: как волонтеры и военные ищут четырехлапых

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области в опасности оказались люди и животные.

Волонтеры со всей страны отправляются на помощь животным, оказавшимся в ловушке из-за подрыва Каховской ГЭС. Много четырехлапых оставляют на привязи их хозяева. Местные со вчерашнего дня спасают животных – по пояс в воде и под звуки взрывов, ведь оккупанты после подрыва дамбы не прекращают ежедневные обстрелы Херсонской области.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Хвостатые есть чуть ли не в каждом дворе, однако идти в руки хотят не все.

"Оставили своих собак закрытыми и привязанными. Вода поднялась до такого уровня – и они тонут, умирают", – говорит волонтер Олег Дегусаров.



Чтобы освободить оказавшихся в ловушке, ребятам приходилось перелезать через заборы и даже забираться в подвалы. За день волонтеры объездили несколько районов Херсона. Постоянно выручала надувная лодка.

"Взяла лодку папы, только если папа это увидит, то я получу", — говорит Олег.

К спасению животных также приобщаются военные ВСУ.

Так, защитник 126-й отдельной бригады сил ТРО с позывным "Малыш" рассказал о спасательной операции.

"Хотел лечь отдохнуть после смены. Прибегает побратым, говорит, надо бежать, помочь собаке, потому что она там застряла и не может вылезть. Чтобы сильное течение не помешало — воспользовался розовым надувным "пончиком", — рассказал он.

Волонтеры продолжают эвакуацию и активно призывают желающих приобщаться.

Напомним, херсонцы спасают своих и соседских животных после взрыва Каховской ГЭС (видео).

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