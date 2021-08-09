В Днепре в аквапарке утонул 9-летний ребенок: стало плохо в воде

В Днепре в аквапарке утонул 9-летний ребенок: стало плохо в воде

Медики пытались провести реанимационные мероприятия, но они не помогли.

В Днепре во время отдыха в аквапарке утонул 9-летний мальчик. Спасти ребенка пытались медики, прибывшие на место происшествия, однако запустить сердце ребенка им так и не удалось.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось 8 августа в аквапарке, который находится на улице Набережной Победы. Предварительно, мальчик утонул в большом бассейне.

По данным СМИ, мальчик в аквапарк приехал вместе с мамой. Около 18:00 ему стало плохо в воде. Работники заведения вызвали на место медицинский персонал и скорую помощь. Однако реанимационные мероприятие не помогли — ребенок умер.

Сейчас все причины произошедшего устанавливают правоохранители.

Напомним, что в Житомирской области в Малине произошел несчастный случай на воде: 6-летний мальчик без разрешения родителей пошел купаться и утонул.

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