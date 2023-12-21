Стрельба в центре Праги: стало известно, есть ли среди пострадавших украинцы

Стрелец использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом.
В центре Праги в здании Философского факультета Карлова университета произошла стрельба. Несколько человек погибли, еще десятки получили ранения. Информация о пострадавших украинцах пока не поступала.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Сети Х.
Он отметил, что украинские дипломаты поддерживают связь с чешскими правоохранителями.
Между тем, по данным полицейских Праги, стрелка задержали.
Мэр Праги Богуслав Свобода прокомментировал стрельбу в Карловом университете.
"Я шокирован тем, что произошло на Философском факультете в Праге. Пожалуйста, будьте осторожны. Мы сообщим вам, как только узнаем больше подробностей", – заявил он.
Напомним, на кадрах с места были видны выбегающие из здания факультета люди, окруженные полицейскими.
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