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Стрельба в центре Праги: стало известно, есть ли среди пострадавших украинцы

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1803
Время на прочтение
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Стрельба в центре Праги: стало известно, есть ли среди пострадавших украинцы

Стрельба в Карловом университете

Стрелец использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом.

В центре Праги в здании Философского факультета Карлова университета произошла стрельба. Несколько человек погибли, еще десятки получили ранения. Информация о пострадавших украинцах пока не поступала.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Сети Х.

Он отметил, что украинские дипломаты поддерживают связь с чешскими правоохранителями.

Между тем, по данным полицейских Праги, стрелка задержали.

Мэр Праги Богуслав Свобода прокомментировал стрельбу в Карловом университете.

"Я шокирован тем, что произошло на Философском факультете в Праге. Пожалуйста, будьте осторожны. Мы сообщим вам, как только узнаем больше подробностей", – заявил он.

Напомним, на кадрах с места были видны выбегающие из здания факультета люди, окруженные полицейскими.

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Дата публикации
Просмотры
1803
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