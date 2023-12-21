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Стрілянина в центрі Праги: стало відомо, чи є серед постраждалих українці

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Стрілянина в центрі Праги: стало відомо, чи є серед постраждалих українці

Стрілянина в Карловому університеті

Стрілець використав довгоствольну зброю з оптичним прицілом.

В центрі Праги в будівлі філософського факультету Карлового університету сталася стрілянина. Кілька людей загинули, ще десятки зазнали поранень. Інформація про постраждалих українців наразі не надходила.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Мережі Х.

Він зазначив, що українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями.

Тим часом, за даними поліцейських Праги, стрільця затримали.

Мер Праги Богуслав Свобода прокоментував стрілянину в Карловому університеті.

"Я шокований тим, що сталося на філософському факультеті у Празі. Будь ласка, будьте обережні. Ми повідомимо вас, щойно дізнаємося більше подробиць", – заявив він.

Нагадаємо, на кадрах з місця події було видно людей, які вибігають з будівлі факультету, оточеного поліцейськими.

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Дата публікації
Перегляди
1803
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