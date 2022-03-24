Суркисы открестились от вывоза наличных денег из Украины

Говорят, что все свои ресурсы и средства отправляют для поддержки Вооруженных сил Украины, волонтерского движения и т.д.

Обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Игоря Суркиса 24 марта.

"На сегодняшний день, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения "наличных" лживых фейков (копии прилагаются). При случае информируем, что с первых дней войны семья Суркис вместе со многими другими неравнодушными согражданами направляет все собственные ресурсы и средства для поддержки Вооруженных сил Украины, волонтерского движения, больниц с ранеными бойцами и тех, кто больше нуждается в помощи. семья Суркис", — говорится в сообщении.

Напомним, Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по инспекторам таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, которые якобы пропустили через границу машины известных бизнесменов без проверки, сообщили в бюро.

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