Суркіси відхрестилися від вивезення готівки з України

Кажуть, що всі власні ресурси та кошти відправляють для підтримки Збройних сил України, волонтерського руху та ін.

Оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось з їхньої родини будь-якої суми готівки не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба Ігоря Суркіса 24 березня.

"На сьогодні, за дорученням Ігоря Суркіса, його українськими та угорськими юристами направлені офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування "готівкових" брехливих фейків (копії додаються). При нагоді інформуємо, що з перших днів війни сім’я Суркіс разом із багатьма іншими небайдужими співгромадянами направляє всі власні ресурси та кошти для підтримки Збройних сил України, волонтерського руху, лікарень із пораненими бійцями та тих, хто найбільше потребує допомоги. Тому зазначена вище інформація є не лише неправдивою, а й образливою з огляду на гідну громадянську позицію, що займає сім’я Суркіс", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які нібито пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки, повідомили в бюро.

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