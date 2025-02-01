Удар врага по Запорожью: обесточены более 400 абонентов

По уточненной информации россияне направили в Запорожье 16 беспилотников.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов", — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что предварительно обошлось без пострадавших.

Все экстренные службы работают на местах.

Задействованы в ликвидации последствий специалисты ГСЧС, энергетики, коммунальные службы, медицинские бригады в готовности.

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Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: враг атакует ракетами и беспилотниками.

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