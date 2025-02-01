Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удар врага по Запорожью: обесточены более 400 абонентов

Удар врага по Запорожью: обесточены более 400 абонентов

В результате российского удара люди остались без света. / Фото: Unsplash

Враг мощно атаковал город.

По уточненной информации россияне направили в Запорожье 16 беспилотников.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов", — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что предварительно обошлось без пострадавших.

Все экстренные службы работают на местах.

Задействованы в ликвидации последствий специалисты ГСЧС, энергетики, коммунальные службы, медицинские бригады в готовности.

Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: враг атакует ракетами и беспилотниками.

Читайте также:

Ад в Запорожье! Возросло количество жертв теракта россиян

Ад в Запорожье! Возросло количество жертв теракта россиян

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация