Удар врага по Запорожью: обесточены более 400 абонентов

Враг мощно атаковал город.
По уточненной информации россияне направили в Запорожье 16 беспилотников.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов", — заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что предварительно обошлось без пострадавших.
Все экстренные службы работают на местах.
Задействованы в ликвидации последствий специалисты ГСЧС, энергетики, коммунальные службы, медицинские бригады в готовности.
Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: враг атакует ракетами и беспилотниками.
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