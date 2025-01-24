Атака на Запорожье: в каком состоянии пострадавший младенец

В больницах Запорожья остается 17 человек.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал о состоянии пострадавших в результате удара по городу 23 января.

Об этом он написал в Сети.

Сейчас в больницах Запорожья остается 17 человек, которые получили ранения из-за российской атаки на город накануне. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Еще 37 пострадавших лечатся амбулаторно. Среди них двухмесячный мальчик, которого выписали из больницы накануне вечером.

Напомним, российские войска 23 января атаковали Запорожье ракетами и беспилотниками. В городе зафиксированы разрушения. Из-за атаки погиб мужчина, еще 54 человека пострадали.

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