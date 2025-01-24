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Атака на Запоріжжя: у якому стані постраждале немовля

Атака на Запоріжжя: у якому стані постраждале немовля

Руйнування через атаку на Запоріжжя 23 січня / Фото: телеграм-канал Івана Федорова

Наразі у лікарнях Запоріжжя залишається 17 людей.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про стан постраждалих унаслідок удару по місту 23 січня.

Про це він написав у Мережі.

Наразі у лікарнях Запоріжжя залишається 17 людей, які зазнали поранень через російську атаку на місто напередодні. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. 

Ще 37 постраждалих лікуються амбулаторно. Серед них і двомісячний хлопчик, якого виписали з лікарні напередодні увечері.

Нагадаємо, російські війська 23 січня атакували Запоріжжя ракетами і безпілотниками. У місті зафіксовані руйнування. Через атаку загинув чоловік, ще 54 особи постраждали.

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